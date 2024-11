Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Auseinandersetzung in und vor einem Lokal in der Thurgauer Straße (26.11.2024)

Singen (ots)

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung in und vor einem Lokal in der Thurgauer Straße am Dienstagabend. Zwischen 21 Uhr und 21.30 Uhr gerieten drei Männer im Alter zwischen 22 und 31 Jahren in der Kneipe aneinander. Im Laufe des Disputs verlagerte sich der Streit vor das Lokal, wo die Beteiligten mit Bierflaschen aufeinander losgingen und sich ein weiterer 21-Jähriger einmischte. Mehreren weiteren Gästen gelang es schließlich die Streitenden zu trennen. Drei der Männer erlitten Verletzungen, zwei kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

