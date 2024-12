Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Zeugensuche nach nächtlichem Straßenraub

Erkelenz (ots)

Ein 22 Jahre alter Hückelhovener war am vergangenen Wochenende am frühen Sonntagmorgen (15. Dezember) gegen 03.35 Uhr in der Erkelenzer Innenstadt im Kreuzungsbereich Aachener Straße / Westpromenade / Wilhelmstraße zu Fuß unterwegs, als er von einer bislang unbekannten männlichen Person von hinten angetippt und nach der Uhrzeit gefragt wurde. Als er sich umdrehte, schlug der Täter ihm mit der Faust auf den Hinterkopf und mehrfach ins Gesicht. Der Räuber war 180 bis 190 Zentimeter groß, etwa 18 bis 20 Jahre alt und trug eine graue Wollmütze. Er und ein Begleiter, der nicht näher beschrieben werden kann, flüchteten danach in Richtung Kino. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Zuständig ist in diesem Fall das Kriminalkommissariat in Erkelenz unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

