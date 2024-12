Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Tageswohnungseinbruch

Übach-Palenberg-Palenberg (ots)

Am Mittwoch (18. Dezember) drangen Einbrecher zwischen 17.30 Uhr und 19.30 Uhr gewaltsam in ein an der Aachener Straße gelegenes Einfamilienhaus ein und durchsuchten es nach Wertgegenständen. Nach ersten Erkenntnissen erbeuteten sie Bargeld.

