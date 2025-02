Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbruch, Unfall und Sachbeschädigung

Heilbronn: Einbruch in Wohnhaus - Zeugen gesucht Am Mittwoch zwischen 06.40 Uhr und 17 Uhr drangen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus im Heilbronner Stadtteil Sontheim ein. Sie verschafften sich über eine aufgebrochene Kellertür im Raidweg Zutritt zum Gebäude. Die Wohnräume wurden durchsucht, ob Wertgegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Umgebung beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

Gundelsheim: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall Am Mittwoch gegen 07.10 Uhr kam es in Gundelsheim zu einem Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen. Eine 24-jährige Autofahrerin erfasste in der Heilbronner Straße an der Kreuzung zur Wörthstraße zwei Fußgänger, die ein Pedelec schoben. Nach ersten Erkenntnissen war ihre Sicht durch eine nicht vollständig von Eis befreite Autoscheibe stark eingeschränkt. Der 18-jährige Fußgänger musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die 50-jährige Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in ein Krankenhaus eingeliefert. Zudem entstand Sachschaden am Pedelec und am Pkw, der auf etwa 4.000 Euro geschätzt wird. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Autofahrer ihre Fahrzeugscheiben bei winterlichen Temperaturen vollständig von Eis und Schnee befreien müssen, um die Sicht nicht zu beeinträchtigen.

Ilsfeld: Plakat beschädigt - Polizei sucht Zeugen Am Dienstag zwischen 18.10 Uhr und 22.30 Uhr beschädigten Unbekannte ein Großflächenplakat der AfD in der Abstatter Straße in Ilsfeld-Auenstein. Das Plakat wurde teilweise von der befestigten Plakatwand heruntergerissen. Der Sachschaden wird auf über 300 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Ilsfeld unter der Telefonnummer 07062 915550 zu melden.

