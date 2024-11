Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlich renitenter Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (13.11.2024) einen 29 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Kleidung aus einem Geschäft an der Königsstraße gestohlen und sich anschließend gegen seine Festnahme gewehrt zu haben. Der Dieb nahm gegen 14.00 Uhr Kleidungsstücke an sich und verstaute sie in seinem Rucksack. Als er das Ladengeschäft ohne zu bezahlen verlassen wollte, stellte sich ihm ein Ladendetektiv in den Weg. Es kam zum Gerangel in dessen Folge der Dieb zunächst zu Fuß flüchtete. Der Ladendetektiv sprach in der Nähe stehende Polizeibeamte an, die die Verfolgung zu Fuß aufnahmen und den Dieb festnahmen. Der aus den palästinensischen Gebieten stammende 29-Jährige mit ungeklärter Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (14.11.2024) auf Antrag der Staatsanwaltschaft einem Haftrichter vorgeführt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell