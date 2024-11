Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach versuchter Vergewaltigung - 24-jährigen Tatverdächtigen festgenommen

Stuttgart-Möhringen (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (12.11.2024) einen 24 Jahre alten Mann festgenommen, der versucht haben soll, am frühen Morgen des 31.10.2024 eine 18-Jährige zu vergewaltigen. Die junge Frau fuhr gegen 03.40 Uhr mit dem Nachtbus aus der Innenstadt nach Möhringen. Nachdem sie an der Haltestelle Plieninger Straße ausgestiegen war, soll ihr der Tatverdächtige gefolgt sein und von ihr sexuelle Handlungen gefordert haben. Der 24-Jährige soll sie dabei festgehalten, ihr in den Schritt gegriffen und sie geschlagen haben, bevor er flüchtete. Umfangreiche Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Nach Erwirkung eines Haftbefehls durch die Staatsanwaltschaft nahmen die Beamten ihn am Dienstag in Stuttgart-Hedelfingen fest und beschlagnahmten bei der Wohnungsdurchsuchung Beweismittel, die nun ausgewertet werden müssen. Ob der Tatverdächtige auch für einen Überfall auf eine 24-Jährige am 22. August 2024 am Wilhelm-Geiger-Platz (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart unter https://t1p.de/syokv) in Betracht kommt, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der 24-Jährige mit ghanaischer Staatsangehörigkeit wurde am Dienstag einem Haftrichter vorgeführt, der den Haftbefehl in Vollzug setzte und den Tatverdächtigen in eine Justizvollzugsanstalt einwies.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell