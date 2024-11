Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Gegenverkehr geraten

Stuttgart- Sillenbuch (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in der Kirchheimer Straße am Mittwochabend (13.11.2024) hat sich ein 58 Jahre alter Rollerfahrer leichte Verletzungen zugezogen. Ein 38 Jahre alter VW-Fahrer war gegen 19.20 Uhr in der Bockelstraße aus Richtung Hedelfinger Filderauffahrt unterwegs. An der Kreuzung Kirchheimer Straße kommt er beim Rechtsabbiegen mutmaßlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in den Gegenverkehr auf die Linkabbiegerspur, wo der 58-Jährige auf seinem Piaggo-Roller wartete. Rettungskräfte kümmerten sich um den Verletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

