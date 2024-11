POL-S: Nach Unfall aneinandergeraten - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag (12.11.2024) einen 47-jährigen Mann vorläufig festgenommen, der eine 29-jährige Frau belästigt haben soll. Der Mann soll gegen 15.15 Uhr in die Wohnung der Frau an der Neuen Weinsteige geschaut und dabei onaniert haben. Beamte nahmen den Mann kurze Zeit später im Bereich ihres Hauseingangs vorläufig ...

