POL-S: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte sind am Mittwoch (13.11.2024) in ein Einfamilienhaus am Glockenapfelweg eingebrochen. Die Täter versuchten offenbar zunächst zwischen 11.00 Uhr und 22.00 Uhr, die Terrassentür auf der Gebäuderückseite aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen sie die Scheibe ein, um in das Haus zu gelangen. Dort durchwühlten sie in allen Stockwerken sämtliche Räume. Ob sie Beute machten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

