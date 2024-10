Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Nach Einbruch in Tankstelle stellt sich der Täter

Stavenhagen (ots)

In der vergangenen Woche berichtete die Polizei über einen Einbruch in eine Stavenhagener Tankstelle und startete gleichzeitig einen Zeugenaufruf zum Tatgeschehen. (Erstmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/5881586)

Am Abend des 14.10.2024 meldete sich ein 26-jähriger polnischer Mann über den Notruf der Polizei und teilte mit, dass er der gesuchte Tatverdächtige eines Einbruchdiebstahls in einer Tankstelle in Stavenhagen sei. Die Kollegen des Malchiner Polizeireviers konnten den Mann am Stavenhagener Bahnhof auffinden. Es stellte sich heraus, dass für die Person bereits ein Haftbefehl in den polizeilichen Systemen vorliegt. Alle weiteren polizeilichen Ermittlungsarbeiten in Bezug auf den gestandenen Einbruch konnten am 15.10.2024 erfolgen. Die bislang bei der Polizei geführte Strafanzeige wegen des Einbruchdiebstahls in eine Tankstelle in Stavenhagen richtet sich nach dem Geständnis des 26-jährigen Polen nun gegen selbigen. Der 26-jährige Beschuldigte wurde aufgrund des vorliegenden Haftbefehls am heutigen Tag in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

