Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Jugendlicher ohne Führerschein flieht vor Polizei

Neustrelitz (ots)

Eine Streifenbesatzung des Polizeihauptreviers Neustrelitz befuhr am 14.10.2024 gegen 20:10 Uhr die Straße des Handwerks in Neustrelitz. Auf einem Gehweg in der Nähe einer größeren Personengruppe stand ein PKW, welcher sich plötzlich rückwärts für ein paar Meter in Bewegung setzte und wieder stoppte. Die Beamten wollten das Fahrzeug kontrollieren als mit Mal der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug in den angrenzenden Wald flüchtete. Die Verfolgung der Person verlief zunächst erfolglos, jedoch hatten die Beamten im Anschluss eine gute Personenbeschreibung. Am PKW befand sich eine weitere Person, die sich als 19-jähriger Fahrzeugeigentümer herausstellte. Im weiteren Verlauf konnte auch der flüchtige Fahrzeugführer bekannt gemacht werden. Es handelt sich um einen 17-jährigen deutschen Jugendlichen, der durch die Beamten im Nahbereich angetroffen wurde. Die Bekleidung entsprach der zuvor festgestellten flüchtigen Person. Die Kollegen des Neustrelitzer Hauptreviers konnten Alkoholgeruch in der Atemluft des Jugendlichen feststellen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Weiterhin war der 17-Jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis.

