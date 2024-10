POL-NB: Teure Rübenernte

Neustrelitz (ots) - Eine Streifenbesatzung des Polizeihauptreviers Neustrelitz befuhr am 14.10.2024 gegen 20:10 Uhr die Straße des Handwerks in Neustrelitz. Auf einem Gehweg in der Nähe einer größeren Personengruppe stand ein PKW, welcher sich plötzlich rückwärts für ein paar Meter in Bewegung setzte und wieder stoppte. Die Beamten wollten das Fahrzeug kontrollieren als mit Mal der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug ...

mehr