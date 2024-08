Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mossautal: Zwei Einbrüche beschäftigen Kripo

Mossautal (ots)

In der Nacht zum Mittwoch (14.08.), ereigneten sich zwei Einbrüche. Unbekannte verschafften sich gewaltsam Zugang in eine Gaststätte in der Hauptstraße. Im Lokal wurden mehrere Behältnisse durchsucht und teilweise auch aufgebrochen. Den ungebetenen Besuchern fiel hierbei unter anderem Münzgeld in die Hände. Zudem geriet ein Ladengeschäft in der Kirchstraße in das Visier Krimineller. Hier drangen die Täter durch eine Tür in den Laden ein und wurden anschließend offenbar durch das von einem Bewegungsmelder ausgelöste Licht vertrieben. Sie flüchteten daraufhin ohne Beute vom Tatort.

Die Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise von Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden erbeten an die Kriminalpolizei (Kommissariat 21/22) in Erbach unter der Telefonnummer 06062/9530.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell