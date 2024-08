Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: Streit zwischen zwei Männern eskaliert

Zwei Polizisten verletzt

Griesheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (13.8.) geriet ein Streit zwischen zwei Männern außer Kontrolle. Nach ersten Erkenntnissen sperrte einer der Männer den 32-jährigen Kontrahenten aus der Wohnung aus, sodass dieser im strömenden Regen vor der Tür stand und lautstark schrie. Anwohner alarmierten daraufhin gegen 16:40 Uhr die Polizei, die sofort zum Einsatzort eilte. Bei Eintreffen der Streife zeigte sich der 32-Jährige, der in einem psychischen Ausnahmezustand war, zunehmend unkooperativ und leistete Widerstand. Schließlich musste er in Gewahrsam genommen und zur weiteren Behandlung in eine nahe gelegene Klinik eingewiesen werden. Zwei eingesetzte Beamte erlitten bei der Festnahme leichte Verletzungen, konnten ihren Dienst jedoch fortsetzen. Der 32-Jährige muss sich nun in einem Ermittlungsverfahren verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell