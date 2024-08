Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl aus LKW

Darmstadt (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem weißen Iveko-Lkw kam es zwischen Sonntagmittag (11.8.) und Dienstagmittag (13.8.). Gegen 16 Uhr am Dienstag bemerkte ein Zeuge den Diebstahl in der Kahlertstraße, der Tatzeitraum reicht bis 16 Uhr am Sonntag zurück. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Kriminellen gewaltsam Zugang zum Innenraum des Lastwagens und flüchteten anschließen unerkannt mit ihrer Beute, mehreren Dokumenten.

Das Kommissariat 21/22 aus Darmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und ist nun auf der Suche nach Zeugen. Wer im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu dem Diebstahl geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06151 / 969 - 0 zu melden.

