Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: E-Scooter gestohlen

Polizei bittet um Hinweise

Griesheim (ots)

Am Montag (12.8.) hatte es ein Dieb auf ein Zweirad abgesehen. Zwischen 15 und 20:30 Uhr wurde ein schwarzer E-Scooter der Marke Segway Ninebot vom Platz Bar-le-Duc gestohlen. Der Besitzer hatte seinen Roller am Nachmittag abgestellt und musste am Abend feststellen, dass das Kabelschloss aufgebrochen und der Roller verschwunden war. Wie die unbekannte Person das Schloss knacken konnte, ist bisher unklar. Das Kommissariat 42 der Kriminalpolizei Darmstadt hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Wer im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet hat oder Hinweise zum Verbleib des E-Scooters geben kann, meldet sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 969 - 0 bei der Kripo.

