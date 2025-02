Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohe-Kreis: Bei Auffahrunfall verletzt

Heilbronn (ots)

Neuenstein: Frau bei Unfall leicht verletzt Eine 33-Jährige wurde am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Neuenstein verletzt. Die Frau fuhr gegen 8 Uhr in ihrem Mazda auf der Straße "Grünbühl", als die vorausfahrende Lenkerin eines Mercedes ihren Wagen verkehrsbedingt abbremsen musste. Dies bemerkte die 33-Jährige vermutlich zu spät, woraufhin der Mazda mit dem Heck des Mercedes kollidierte. Die Mazda-Fahrerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzung und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Wagen musste abgeschleppt werden. Die an den beiden Autos entstandenen Schäden schätzt die Polizei auf insgesamt rund 6.000 Euro.

