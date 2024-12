Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher mit Täterbeschreibung gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Montagabend, 09.12.2024, gelangte ein bisher unbekannter Täter in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der August-Bebel-Straße und nahm zwei Jacken an sich.

Zwischen 21:50 Uhr und 23:05 Uhr betrat der Einbrecher über den Innenhof das Haus zwischen der Werner-Bock-Straße und der Paulusstraße. Anschließend öffnete er auf bisher noch unbekannte Weise die Wohnungstür im Erdgeschoss.

Der Täter entwendete eine schwarz-rote Jacke und eine dunkelgrüne Daunenjacke.

Ein Bewohner des Mehrfamilienhauses hatte an diesem Abend einen fremden Mann an der Wohnungstür gesehen.

Er war etwa 1,75 Meter groß, schlank und etwa Mitte 20. Er hatte schwarze Haare und trug eine schwarze Jacke, eine schwarze Jogginghose und helle Schuhe. Er hatte einen großen dunkelblauen Rucksack bei sich.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell