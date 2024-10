Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Georgsdorf - Diebstähle aus Pkw

Georgsdorf (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind bislang unbekannte Täter in mehrere Pkw in Georgsdorf eingebrochen. An der Schulstraße, Drosselstraße, Finkenstraße, Nelkenstraße, Amselstraße sowie Am Fasanenweg und Am Kanal durchsuchten die Täter die Fahrzeuge nach Wertsachen. In einem Großteil der Fälle blieben die Täter erfolglos. Unter anderem erbeuteten die Täter zwei Geldbörsen. In diesem Zusammenhang bittet die Polizei darum, Fahrzeuge immer zu verschließen und keine Wertgegenstände, wie zum Beispiel Geldbörsen, Handys oder Handtaschen, in den Fahrzeugen zu hinterlassen. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Emlichheim unter der Rufnummer 05943/92000 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell