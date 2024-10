Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Nordhorn (ots)

Am 18. Oktober kam es um ca. 08:10 Uhr beim Abbiegevorgang eines Lkw von der Euregiostraße Richtung Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem Verkehrsunfall. Dabei touchiert der Lkw mit der Beifahrerseite einen schwarzen Skoda am Seitenspiegel. Der Lkw-Fahrer hat sich anschließen unerlaubt vom Unfallort entfernt. Der weiße Lkw soll eine grüne Aufschrift an den Seiten gehabt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer 05921/3090 zu melden.

