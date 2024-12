Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei beendet Kraftfahrzeugrennen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten fassten am Sonntag, den 08.12.2024, einen Mercedes-Fahrer nach einem Kraftfahrzeugrennen und einer Straßenverkehrsgefährdung.

Gegen 01:10 Uhr befuhr eine Polizeistreife, von der Feilenstraße aus kommend, die Jöllenbecker Straße in Richtung stadtauswärts. Dem Streifenwagen kam ein Mercedes entgegen, der offensichtlich deutlich zu schnell unterwegs war. Bei dem Versuch, in Höhe des Parkhauses unter dem OWD, ein vor ihm fahrenden PKW zu überholen, geriet der Mercedes ins Schleudern. Der Fahrer konnte das Coupe abfangen und die Fahrt mit weiterer Beschleunigung fortsetzen.

Die Streifenbeamten wendete, schalteten Blaulicht und Martinshorn an und folgten dem Mercedes, der versuchte mit überhöhter Geschwindigkeit über die Feilenstraße und Friedenstraße zu flüchten. Ein vorausfahrender PKW bremste den Flüchtenden aus, so dass dieser schließlich in der Mercatorstraße anhielt. Im Fahrzeug befand sich ein 21-Jährige aus Steinhagen. Bei der Kontrolle bemerkten die Polizisten bei ihm Alkoholgeruch, ein Alkoholvortest verlief positiv. Der Fahrer gab zu, in der Vergangenheit Drogen konsumiert zu haben. Ihm wurde durch eine Ärztin eine Blutprobe entnommen.

Gegen den 21-Jährigen ist ein Strafverfahren wegen einem nicht erlaubten Kraftfahrzeugrennen (Einzelrennen) sowie wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

