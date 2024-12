Polizei Bielefeld

POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Detmold und des Polizeipräsidiums Bielefeld zu einem Tötungsdelikt in Bad Salzuflen - Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der MK "Schloß"

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Lippe / Bald Salzuflen - Die Polizei Bielefeld bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe bei der Suche nach dem 31-jährigen Jawad AHMADI. Er steht im dringenden Verdacht, seine 20-jährige Ehefrau am Samstag, 07.12.2024, in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Schloßstraße getötet zu haben.

Gegen 13:50 Uhr meldete sich eine männliche Person über den Notruf bei der Polizei Lippe und informierte die Beamten über eine weibliche Leiche. Polizeibeamte suchten die Wohnung auf und trafen dort sowohl auf Angehörige als auch auf die leblose Frau, die sich in einer Badewanne befand.

Die Obduktion des Leichnams am Sonntag, 08.12.2024, ergab, dass die 20-jährige Bad Salzuflerin aufgrund stumpfer Gewalteinwirkung und Ertrinken verstorben ist.

Dringend tatverdächtig ist ihr 31-jähriger Ehemann, der wie das Opfer eine afghanische Staatsangehörigkeit besitzt. Mit Hochdruck fahnden Polizeibeamte nach dem Tatverdächtigen.

Die Mordkommission "Schloß" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissar Stefan Esdar bestehend aus Bielefelder und Lipper Ermittlern ist mit der Aufklärung des Falls befasst.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Tatverdächtigen geben kann, wird gebeten sich unter der 0521/545-0 bei der Mordkommission der Polizei Bielefeld oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Sollten Sie die Person antreffen, sprechen Sie sie nicht an, sondern verständigen Sie umgehend die Polizei - auch über den Notruf 110.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell