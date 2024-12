POL-BI: Auffahrunfall bei Überholmanöver

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Schildesche- Nach dem besonders schweren Diebstahl eines Pedelecs am Sonntag, 08.12.2024, sucht die Polizei den Täter. Ein Bielefelder stellte um 11:30 Uhr sein Gudereit Pedelec an dem Fahrradständer am Obersee, unterhalb des Restaurants an der Loheide, verschlossen ab. Um 12:30 Uhr kehrte er zurück und stellte den Diebstahl seines matt-schwarzen Gudereit ET 7 Evo fest. Zeugenhinweise ...

