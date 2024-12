Polizei Bielefeld

POL-BI: Weißer Van flüchtig: Schüler verletzt

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Theesen - Am Montagmorgen, 09.12.2024, wurde ein Schüler von einem weißen Van an der Jöllenbecker Straße, in Höhe Telgenbrink, angefahren. Die Polizei sucht den Fahrer des flüchtigen Vans mit Personenbeschreibung.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand wurde ein Bielefelder Schüler gegen 07:25 Uhr von einem weißen Van angefahren, als er auf der Jöllenbecker Straße zur Schule ging. Der Van befuhr die Straße Telegenbrink und touchierte den Rucksack des Schülers, als dieser die Straße fast überquert hatte. Der Junge stürzte zu Boden und verletzte sich leicht. Der Fahrer stieg kurz aus seinem Fahrzeug aus, sprach nicht mit dem Jungen und fuhr dann weiter.

Der Van mit mehreren Seitenscheiben könnte Schüler transportiert haben. Der Fahrer soll 50 bis 55 Jahre alt und 170 bis 175 cm groß sein. Er hat eine schlanke Statur und einen grauen Drei-Tage-Bart. Er trug ein schwarzes Cappy und eine weiße Corona-Maske.

Zudem wird eine Frau gesucht, die den Unfall beobachtet haben könnte. Sie wird gebeten, sich als Zeugin bei der Polizei Bielefeld zu melden.

Hinweisgeber melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 der Polizei Bielefeld unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell