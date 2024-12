POL-BI: Einbruchsradar - Wohnungseinbruchskriminalität in der 49. Kalenderwoche

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Mitte - Am frühen Donnerstagmorgen, 05.12.2024, brach ein Mann in einen Kiosk nahe des Jahnplatzes ein. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand brach der unbekannte Mann gegen 03:20 Uhr in den Kiosk an der Herforder Straße, im Bereich zwischen dem Jahnplatz und der Stresemannstraße, ein. Er flüchtete mit Bargeld und E-Zigaretten in eine unbekannte Richtung. Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu ...

mehr