POL-BI: Passanten durch Verkehrsunfall leicht verletzt

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- A 33- Gütersloh- Halle- Am Montagmorgen, 09.12.2024, kam es auf der Autobahn 33 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen Halle Westfalen und Borgholzhausen, zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten. Ein 27-jähriger Paderborner befuhr gegen 08:05 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter den linken Fahrstreifen der A 33 in Richtung Osnabrück und beabsichtigte, zwischen den Anschlussstellen Halle ...

