Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 1.990 Euro Geldstrafe - Bundespolizei verhaftet 28-Jährigen

Dortmund (ots)

In der Nacht zu Dienstag (28. Mai) überprüften Bundespolizisten im Hauptbahnhof Dortmund einen Mann. Eine Staatsanwaltschaft ließ bereits per Haftbefehl nach ihm fahnden.

Gegen 00:35 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Dortmunder Hauptbahnhof. Währenddessen kontrollierten sie einen 28-Jährigen. Da dieser sich gegenüber den Beamten nicht ausweisen konnte, wurde er dem Bundespolizeirevier zugeführt. Vor Ort wurde seine Identität mittels eines Fingerabdruckscans zweifelsfrei bestätigt. Recherchen ergaben, dass der algerische Staatsbürger bereits von den Staatsanwaltschaften Hannover und Verden gesuchte wurde.

Das Amtsgericht Hannover verurteilte den Wohnungslosen rechtskräftig im November 2021, wegen des besonders schweren Fall des Diebstahls, zu einer Geldstrafe von 199 Tagessätzen zu je 10,- Euro. Zudem ließen die Staatsanwaltschaft Hannover und Verden, aufgrund von Diebstahl, nach dem Aufenthaltsort des Verurteilten suchen.

Da der Gesuchte die Summe in Höhe von 1.990 Euro (zzgl. Verfahrenskosten) nicht aufbringen konnte, nahmen Bundespolizisten ihn fest. Anschließend wurde der Mann dem Polizeigewahrsam in Dortmund zugeführt, von wo aus er in eine Justizvollzugsanstalt überführt wird.

