POL-BI: Unfall nach Verfolgungsfahrt

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Skoda-Fahrer, der am Montagvormittag, 02.12.2024, an der Nikolaus-Dürkopp-Straße mehrfach auf einen Passanten zufuhr. Der konnte sich vor dem Kleinwagen rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt. Der 54-jährige Mann aus Gronau ging gegen 10:00 Uhr am Niederwall entlang. An der Einmündung zur Nikolaus-Dürkopp-Straße ...

mehr