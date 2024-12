Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn

Bielefeld (ots)

(PP/MS) Am Mittwoch, den 04.12.2024, kam es gegen 16 Uhr zu einem Zusammenstoß zwischen einem PKW und einer Straßenbahn, bei dem der beteiligte PKW-Fahrer schwer verletzt wurde. Der 66-Jährige Fahrer befuhr mit seinem Audi die Beckhausstraße stadtauswärts und wollte nach links ins Meierfeld abbiegen, dabei übersah er die in gleicher Richtung fahrende Straßenbahn der Linie 1. Daraufhin kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Fahrer der Straßenbahn, sowie die Fahrgäste blieben unverletzt. Der Fahrer des Audis wurde mit schweren Verletzungen in ein Bielefelder Krankenhaus eingeliefert. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 33.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen auf der Beckhausstraße. Ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Die Störungen dauerten bis 17:15 Uhr an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell