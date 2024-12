Polizei Bielefeld

POL-BI: Passant bringt sich hinter Straßenlaterne in Sicherheit

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Die Polizei Bielefeld sucht einen Skoda-Fahrer, der am Montagvormittag, 02.12.2024, an der Nikolaus-Dürkopp-Straße mehrfach auf einen Passanten zufuhr. Der konnte sich vor dem Kleinwagen rechtzeitig in Sicherheit bringen und blieb unverletzt.

Der 54-jährige Mann aus Gronau ging gegen 10:00 Uhr am Niederwall entlang. An der Einmündung zur Nikolaus-Dürkopp-Straße vergewisserte er sich, dass kein Auto kam. Als er beabsichtigte, die Straße in Richtung Rathaus zu überqueren, hielt plötzlich ein grauer Kleinwagen unvermittelt vor ihm an, der aus der Nikolaus-Dürkopp-Straße gekommen war.

Sofort beschimpfte der Fahrer den Passanten, der einen Schritt zurück machte, um nicht überfahren zu werden. Dabei kam er mit dem Fuß an das Fahrzeug, woraufhin der Fahrer wütend wurde, zurücksetzte und mit Schwung auf den 54-Jährigen zufuhr. Der konnte sich hinter einer Straßenlaterne in Sicherheit bringen. Als der Kleinwagenfahrer auch diese umfuhr, flüchtete der Passant hinter eine Hauswand.

Daraufhin setzte der Fahrer seine Fahrt auf dem Niederwall in Richtung Rathaus weiter fort.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen graue Skoda Fabia mit Bielefelder Kennzeichen.

Der Fahrer hatte ein südländisches Erscheinungsbild und war etwa 50 bis 60 Jahre alt. Er hatte grau-melierte Haare.

Mehrere Zeugen konnten das Geschehen beobachten. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Bielefeld zu melden, wenn sie den Fahrer weiter beschreiben können. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 2 unter der 0521/545-0 entgegen.

