POL-BI: Diebstahl aus Lieferfahrzeug

Bielefeld (ots) - FR / Bielefeld / Heepen - In der Nacht auf Montag, 02.12.2024, entwendete ein Dieb ein Teilstück eines Regenfallrohrs von einem Haus an der Potsdamer Straße. Die Polizei sucht Zeugen. Nach dem derzeitigen Kenntnisstand entwendete der unbekannte Täter zwischen 19:30 Uhr am Sonntag, 01.12.2024, und 07:30 Uhr am Montag, 02.12.2024, 150 cm Regenfallrohr aus Kupfer. Der Dieb entkam mit seiner Beute, vom Tatort in Höhe Eifelweg, in eine unbekannte Richtung. ...

