Polizei Bielefeld

POL-BI: Täter mit halbseitig rasiertem Gesicht gesucht

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am späten Dienstag, 03.12.2024, kam es zu einer Rangelei um einen Energy-Drink in einem Kiosk an der Herforder Straße, bei der eine Mitarbeiterin leichte Verletzungen davontrug.

Gegen 23:55 Uhr betrat der Mann den Kiosk nahe der Friedrich-Ebert-Straße. Zunächst wühlte er in seinem Rucksack, begab sich dann zum Ausgang und verkeilte die Zugangstür. Ein Mitarbeiter forderte ihn auf, dies zu unterlassen. Daraufhin ging der Mann zurück in den Laden und nahm sich eine Getränkedose. Wieder sprach ihn der Mitarbeiter an und wies ihn an, die Dose zurückzustellen. Als er nach der Dose griff, holte der fremde Mann zu einem Schlag in seine Richtung aus. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern.

Zunächst gelang es dem Mitarbeiter, die Dose an sich zu nehmen und den Mann aus dem Kiosk zu drängen. Dieser stürmte aber zurück in den Laden und schubste eine Mitarbeiterin gegen ein Regal. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. Anschließend verließ der Mann den Kiosk und flüchtete in Richtung Willy-Brandt-Platz.

Der Gesuchte hatte ein südländisches Erscheinungsbild und schwarze, lockige Haare. Er trug eine weiße Jacke und eine Jeanshose. Auffällig war, dass nur seine rechte Gesichtshälfte rasiert war. Links trug er einen Bart.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521/545-0 entgegen.

