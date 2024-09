POL-WHV: Wohnungseinbruch auf Wangerooge

Wilhelmshaven (ots) - Am Samstag, den 21.09.24, in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Flutstraße, Höhe Haus Nr. 94, zu einem Verkehrsunfall. Dort wurde ein weißer Skoda vermutlich beim Ein-oder Ausparken am Heck rechtsseitig beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Die Polizei Wilhelmshaven bittet ...

