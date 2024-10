POL-WES: Wesel - Polizei sucht Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung

Dinslaken (ots) - Eine rote Ledergeldbörse mit Personalausweis, Zulassungsbescheinigung, Führerschein, Geld und einer Debitkarte - all das haben Unbekannte einer Seniorin gestohlen. Die 82-jährige Dinslakenerin stand am Montag um 13.20 Uhr vor einem Haus an der Ritterstraße. Zwei Männer und eine Frau kamen auf sie zu. Einer der Männer sprach die Seniorin in gebrochenem Deutsch an und fragte nach einem Hospital und ...

mehr