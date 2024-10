POL-WES: Dinslaken - Trio lenkt Seniorin ab und stiehlt Geldbörse

Kamp-Lintfort (ots) - Unbekannte sind in eine Doppelhaushälfte an der Ahornstraße eingebrochen. Ob sie etwas stahlen, ist derzeit unklar. Die Täter schlugen am Montag zwischen 17 und 20 Uhr die Scheibe einer Schiebetür ein, um in das Haus zu gelangen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort unter der Telefonnummer 02842/934-0 entgegen. DF (Ref. ...

