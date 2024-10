POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte brechen in Doppelhaushälfte ein

Kamp-Lintfort (ots) - Einen Computer, einen Laptop und Schmuck haben Unbekannte aus einem Einfamilienhaus am Nelly-Sachs-Weg gestohlen. Die Täter brachen über die Wohnzimmertür in das Haus ein - am Montag in der Zeit zwischen 12 und 20.38 Uhr. Die Polizeiwache West in Kamp-Lintfort bittet Zeugen, dass sie sich unter der Telefonnummer 02842/934-0 melden. DF ...

