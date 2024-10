POL-WES: Kamp-Lintfort - Einbrecher stehlen Computer, Laptop und Schmuck

Wesel (ots) - Einen räuberischen Diebstahl hat ein Unbekannter am Montag begangen. Er legte in einem Geschäft an der Straße Hohe Straße einen Artikel aus der Parfümabteilung in eine Plastiktüte und verließ die Filiale, ohne die Ware zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin beobachtete das um 17.40 Uhr und forderte den Mann vorm Eingang auf, die Ware zurückzugeben. ...

mehr