Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Drei Einbrüche: Polizei bittet um Zeugenhinweise

Dinslaken (ots)

Nach drei Einbrüchen in Dinslaken sucht die Polizei Zeugen.

Geld und einen Schlüssel haben Unbekannte aus einem Foto- und Optikgeschäft an der Neustraße gestohlen. Die Täter waren in der Zeit zwischen Freitag, 19.45 Uhr, und Samstag, 8.10 Uhr, aktiv.

Geld, einen Tresor, Schmuck und ein Schmuckkästchen haben Einbrecher aus einem Einfamilienhaus an der Weststraße entwendet. Als sich die Täter Zugang zum Haus verschafften, beschädigten sie auch die Scheibe eines Fensters, wodurch am Donnerstag in der Zeit zwischen 18.20 und 21.30 Uhr laute Geräusche entstanden sein dürften.

Beim dritten Einbruch drangen Unbekannte in eine Kindertagesstätte an der Katharinenstraße ein. Sie stahlen einen Wandtresor und eine Canon-Videokamera. Auch in diesem Fall beschädigten die Täter die Scheibe eines Fensters. Der Tatzeitraum erstreckt sich von Donnerstag, 16 Uhr, bis Freitag, 6.50 Uhr.

In allen Fällen bittet die Polizeiwache Ost in Dinslaken Zeugen, dass sie sich mit ihr unter der Telefonnummer 02064 / 622-0 in Verbindung setzen.

DF (Ref. 241017-2300, 241019-0930, 241018-0650)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell