POL-WES: Rheinberg - Nach Ruhestörungen durch Böller: Polizei leitet Ordnungswidrigkeitenverfahren ein und erteilt Platzverweise

Rheinberg (ots)

Im Bereich der Annastraße kam es in der Vergangenheit mehrfach zu nächtlichen Ruhestörungen wegen zünden von Böllern und Pyrotechnik.

So kam es am vergangenen Freitag und Samstag erneut zu entsprechenden Meldungen an die Polizei.

Am Samstag, gegen 22 Uhr, konnten eingesetzte Polizeibeamte im Rahmen der Einsatzbewältigung eine Gruppe Jugendlicher, die für das Abbrennen der pyrotechnischen Gegenstände in Frage kamen, im Bereich eines Kiosk an der Annastraße antreffen und überprüfen.

Es wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und diverse Platzverweise ausgesprochen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang auf folgendes hin:

Das Abbrennen von Pyrotechnik stellt eine Ordnungswidrigkeit dar und kann mit einer Geldbuße geahndet werden.

