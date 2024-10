Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Xanten - Polizisten stellen alkoholisierten Pkw-Fahrer

Xanten (ots)

Dank des Hinweises eines Zeugen hat die Polizei einen Mann gestellt, der betrunken mit seinem Pkw unterwegs war.

Der Zeuge war am Samstag um 19.30 Uhr auf auf der Geldener Straße Richtung Xanten unterwegs, als er stark abbremsen musste, weil ein Auto quer stand und die Fahrbahn blockierte. Er sah, wie der Fahrer des Pkw seine Fahrt fortsetzte, mehrfach fast in den Graben abdriftete und auf den Philosophenweg abbog. Der Fahrer stellte seinen Wagen auf einem Parkplatz ab und flüchtete. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei. Die eingesetzten Polizisten stellten den 69-jährigen flüchtigen Fahrzeugführer im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen in Höhe des Geh- und Radwegs am Trajanring.

Da ein Atemalkoholtest Hinweise auf Alkoholkonsum gab, entnahm ein Arzt dem Beschuldigten eine Blutprobe. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt untersagt.

