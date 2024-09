Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Diebe stehlen Kleinkrafträder - Handyraub - Ermittlungen nach schwerer Brandstiftung

Menden (ots)

Am Freitagnachmittag meldete ein 31-jähriger Mann der Polizei, dass ihm auf der Fußgängerbrücke über der Von-Lünick-Straße das Handy geraubt worden sei. Der Mann überquerte die Brücke gegen 14.45 Uhr, als zwei Unbekannte an ihm vorbeigingen. Einer von ihnen riss ihm das Smartphone aus der Hand, worauf beide Unbekannten davonrannten in Richtung May-Eyth-Straße. Das Opfer schätzt die Männer auf ein Alter von etwa 25 bis 30 Jahren und eine Größe von etwa 1,80 bis 1,85 Meter. Beide hatten kurze, schwarze Haare. Der eine Tatverdächtige trug ein pinkes Kurzarmhemd, eine braune Hose und schwarze Schuhe, der zweite Tatverdächtige eine schwarze Jacke und eine braune Hose. Eine Nahbereichsfahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

In Menden sind Roller-Diebe unterwegs. Am Bräukerweg wurde am Freitagmorgen ein Kleinkraftrad gestohlen. Spaziergänger entdeckten das erheblich beschädigte Fahrzeug am Morgen in einem Waldstück am Wannebachtal. Die Polizei stellte es sicher.

Am Spielplatz an der Lohmühle wurde am Freitagmorgen ein Kleinkraftrad gefunden. Die Polizei machte den Halter des erheblich beschädigten Fahrzeugs ausfindig. Er hatte das Rad am Vorabend vor seinem Haus am Kirchplatz abgestellt und den Diebstahl bis zur Meldung der Polizei noch gar nicht bemerkt.

Ein anderes beschädigtes Kleinkraftrad lag bereits am Donnerstag herrenlos hinter einem Haus Im Lahrfeld. Die Polizei stellte es sicher. Es wurde offenbar in der vorhergehenden Nacht an der Gustav-Mahler-Straße gestohlen.

Roller Nr. 3 blieb in der Nacht beschädigt an seinem Parkplatz an der Bahnhofstraße stehen. Offenbar gelang es dem Täter nicht, das Fahrzeug zu starten.

Roller Nr. 4 lag am Samstagmorgen am Bolzplatz an der Kötterbredde. Mehrere Verkleidungsteile lagen verstreut um das Fahrzeug, aus dem Kraftstoff ausgelaufen war. Die Polizei ließ es sicherstellen. Kurze Zeit später meldete der Halter den Diebstahl seines Kleinkraftrades.

Noch nicht wieder aufgetaucht ist ein Kleinkraftrad der Marke Alpha Motors. Der Halter hatte es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr am Bräukerweg abgestellt und bemerkte einen Tag später den Diebstahl. Die Polizei hat es zur Fahndung ausgeschrieben.

Ein weiteres Kleinkraftrad verschwand am Freitagmorgen aus einer Einfahrt an der Kaiserstraße. Der Halter meldete es der Polizei, die die blaue Aprilia mit dem Versicherungskennzeichen 783JED zur Fahndung ausschrieb.

Das nächste Kleinkraftrad verschwand in der Nacht zum Samstag Oberm Rohlande. Die Polizei hat auch das blaue Luxxon zur Fahndung ausgeschrieben.

Zwischen Freitagmittag und Sonntagnachmittag wurde an einem am Malvenweg abgestellten Kleinkraftrad das Versicherungskennzeichen 280LSB gestohlen.

Zwischen Freitagnachmittag und Sonntagmittag wurde Am Papenbusch ein schwarzer BMW 3303CI aufgebrochen. Die Täter demontierten Lenkrad sowie Multimedia-Einheit und beschädigten das Cabrio-Dach sowie das Armaturenbrett.

In der Nacht zum Freitag wurden aus einer Garage an der Bismarckstraße zwei Fahrräder gestohlen. Es handelt sich um Kinder-Fahrrad der Marke Bulls in Weiß/Pink sowie ein E-Bike der Marke Cube vom Typ Hyde Pro.

Am Donnerstagabend oder in der folgenden Nacht wurde an der Clemens-Brentano-Straße ein VW Crafter aufgebrochen. Unbekannte stahlen diverse Maschinen.

Unbekannte haben in der ehemaligen Realschule in Lendringsen offenbar Schießübungen mit Airsoft-Waffen veranstaltet. Zeugen bemerkten am Samstag gegen 13 Uhr ein offenes Fenster an dem Gebäude und informierten die Polizei. Zusammen mit einem Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurde die ehemalige Schule begangen. In einem Obergeschoss entdeckten sie ein beschädigtes Fenster. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Hausfriedensbruchs.

Ein Mendener hat am Samstag an einer Tankstelle an der Werler Straße sein Wohnmobil getankt, ohne zu bezahlen. Die Tankstelle informierte die Polizei, die den Halter ermittelte und anrief. Offenbar hatte es ein Missverständnis gegeben. Der Fahrer dachte, seine Frau hätte auf dem Rückweg vom WC auch das Tanken bezahlt - hatte sie aber nicht. Der Mendener schickte eine Bekannte zum Bezahlen, die anschließend die Quittung auf der Wache vorlegte.

Eine Polizeistreife entdeckte am Donnerstag auf der Spessartstraße einen Jugendlichen auf einem E-Scooter mit einem Versicherungskennzeichen aus dem vergangenen Jahr. Die Polizei stoppte den 15-Jährigen und schrieb eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie gegen die Eltern wegen Zulassens dieser Fahrt.

Nach einem Brand am 1. September am Schwitter Weg ermittelt die Polizei wegen schwerer Brandstiftung. Der Hausbewohner hatte an dem Sonntagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, Brandgeruch im Haus bemerkt. Als er der Ursache nachging, bemerkte er, dass der Briefkasten brannte. In dem Briefschlitz, der ins Hausinnere führt, steckte brennendes Zeitungspapier. Der Bewohner griff zum Feuerlöscher, erstickte das Feuer und rief die Polizei. Die sucht nun nach Zeugen: Wer hat möglicherweise eine verdächtige Person am Nachmittag im Bereich Schwitter Weg gesehen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 9099-0. (cris)

