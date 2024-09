POL-MK: Alufelgen gestohlen - Einbruchversuch - Diebstahl aus Pkw

Kierspe (ots) - Ein E-Scooter-Fahrer versuchte am Donnerstagnachmittag an der Kölner Straße vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten wollten ihn kontrollieren. Auf Anhaltesignale reagierte er nicht, drehte stattdessen um. Die Beamten erwischten den 38-jährigen Meinerzhagener auf der Weststraße. Mit einer Kontrolle war er überhaupt nicht einverstanden. Die Beamten bemerkten Anzeichen von Drogenkonsum. An dem ...

mehr