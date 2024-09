Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Falscher Feueralarm

Brand im Müllcontainer

18-Jähriger verprügelt

Beschädigter Roller

Lüdenscheid (ots)

Nach einem Feueralarm wurde am Samstagmorgen ein Geschäftshaus am Sternplatz geräumt. Die Feuerwehr konnte weder Brand noch Rauch feststellen, allerdings einen eingedrückten Brandmelder. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Missbrauchs von Notrufen.

Am Samstag kurz nach 23 Uhr brannte an einem Supermarkt am Breitenfeld ein Müllcontainer. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Feuer auf Straßen, Wegen und Plätzen.

Passanten meldeten der Polizei am Freitag kurz nach 13 Uhr eine blutende Person, die an der Heedfelder Straße entlanglaufe. Polizeibeamte entdeckten den 18-Jährigen in Höhe des Kreishauses. Er gab an, dass im Bereich des Rewe-Supermarktes von vier bis fünf unbekannten zusammengeschlagen worden sei. Die Polizeibeamten entdeckten bei dem 18-Jährigen mehrere Tütchen mit Cannabis sowie leere Tütchen sowie ein Messer. Sie schrieben eine Anzeige gegen Unbekannt wegen gefährlicher Körpverletzung sowie gegen den 18-Jährigen wegen des Verdachts des Handels mit Cannabis.

Ein Zeuge meldete der Polizei am Samstagmittag einen beschädigten Roller, der an dem Fußweg zwischen Elsa-Brandström-Straße und Werdohler Straße lag. Der Halter hatte den Diebstahl noch gar nicht gemerkt. Er hatte den Roller am Donnerstagnachmittag an der Elsa-Brandström-Straße abgestellt und das Lenkradschloss abgeschlossen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell