Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brandstiftung

Spielzeugpistole gestohlen

Vorgarten verwüstet

Plettenberg (ots)

Dank einer Überwachungskamera konnte die Polizei am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen überführen. Ein Anwohner der Moltkestraße informierte die Polizei, dass in der Nacht zuvor ein Unbekannter einen Motorrad-Außenspiegel und eine Spielzeugwaffe aus seiner Gartenhütte gestohlen habe. Aufnahmen einer Überwachungskamera zeigen, wie der Mann über das Grundstück schleicht und den Spiegel ablegte. Etwa eine Stunde später erblickten Polizeibeamte den Mann aus den Kameraaufnahmen am Umlauf. Der 41-jährige, in Finnentrop gemeldete Mann bestreitet, irgendetwas gemacht zu haben. Allerdings steckte die Spielzeugwaffe aus dem nächtlichen Diebstahl in seinem hinteren Hosenbund. Er bekam eine Anzeige wegen Diebstahls.

Am Freitagabend hat die Polizei nach mehreren Anzeigen einen 39-jährigen Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Am Freitagabend kurz vor 21 Uhr rief eine Mutter die Polizei zur Ohler Straße, weil ein Mann ihr Kind beleidigt und bedroht hatte und ankündigte, dass "gleich etwas passieren" würde. Die Beamten durchsuchten den stark alkoholisierten 39-Jährigen und schrieben eine Anzeige wegen Bedrohung. Eine Dreiviertelstunde später brannten an derselben Anschrift Mülltonnen. Polizeibeamte zogen drei brennende Mülltonne an die Seite, um ein Überspringen des Feuers auf weitere Müllbehälter und eine Hecke zu verhindern. Die Feuerwehr löschte den Brand. Während der Löscharbeiten bemerkten Feuerwehrleute ein weiteres, noch kleines Feuer im Radkasten eines auf der anderen Straßenseite abgestellten Pkw. Auch dieser Brand konnte rechtzeitig unschädlich gemacht werden. Der 39-Jährige aus dem ersten Einsatz hielt sich immer noch draußen auf. Als ihn die Polizeibeamten erkannten, warf er ein Feuerzeug weg. Als ihn die Beamten in Gewahrsam nahmen, ließ er sich immer wieder zu Boden fallen und beschimpfte die Beamten als "Schwuchteln". Ein Nachbar kam hinzu und teilte den Beamten mit, dass der 39-Jährige gerade die Heckscheibe seines geparkten Wagens zerschlagen habe. Außerdem wurde sehr zeitnah dazu eine Überwachungskamera gestohlen. Den Rest der Nacht verbrachte der Mann im Gewahrsam der Polizei.

In der Nacht zum Freitag wurde am Kersmecker Weg ein Vorgarten verwüstet. Nun fehlen eine Lammfell-Decke und die Plane eines Grills. Die Polizei nahm eine Anzeige auf. An einem Haus Auf der Weide wurde in der Nacht zum Freitag ein Briefkasten aufgebrochen. (cris)

