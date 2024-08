Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Nicht aufgepasst

Verletzt wurde am Samstag ein Pedelec-Fahrer in Ehingen.

Gegen 16.10 Uhr fuhr ein 58-Jähriger mit seinem Renault in der Straße Innerdorf von der rechten Fahrbahnseite auf die Fahrbahn ein. Hierbei übersah er wohl einen von hinten kommenden Radfahrer. Der Pedelec-Fahrer war vom Pfarrberg kommend in Richtung Innerdorf unterwegs. Es kam dabei zu einer seitlichen Berührung. Der 60-Jährige kam hierbei zu Fall und wurde verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Pkw und dem Pedelec schätzt die Polizei auf etwa 1.700 Euro. Die Polizei Ehingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

