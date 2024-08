Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Uttenweiler - Mutmaßlich Betrunkener landet im Bach

Am Sonntag soll ein 26-Jähriger nach einem Unfall bei Uttenweiler zu Fuß geflüchtet sein.

Zwischen 3 Uhr und 6 Uhr kam es wohl zu dem Unfall bei Uttenweiler. Ein 26-Jähriger war wohl mit seinem BMW von Dieterskirch in Richtung Hundersingen unterwegs. Dort kam das Auto nach rechts von der Mühlbachstraße ab und landete in einem Bach. Der Fahrer flüchtete zu Fuß aus dem Fahrzeug, das durch die Schäden vollständig ausbrannte. Die Feuerwehr löschte das brennende Fahrzeug und verhinderte größere Flurschäden durch auslaufende Betriebsstoffe im Bachlauf. Der Polizei Riedlingen gelang es den mutmaßlichen Fahrer an seiner Wohnanschrift zu ermitteln. Der 26-Jährige war leicht verletzt und stand unter Alkoholeinfluss. Gegenüber der Polizei räumte er wohl ein, den Unfall verursacht zu haben. Er musste mit in eine Klinik und Blut abgeben. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille er tatsächlich hatte. Der Schaden am BMW und an der Flur wird auf insgesamt rund 18.000 Euro geschätzt. Den Führersein des 26-Jährigen beschlagnahmten die Beamten.

