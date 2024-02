Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Auseinandersetzung nach Fußballspiel

Lippstadt (ots)

Am Samstag, dem 10.02.2024, fand in der Liebelt-Arena in Lippstadt, das Fußballspiel SV Lippstadt 08 gegen den FC Gütersloh statt. Die Anreisephase sowie der Spielverlauf verliefen aus polizeilicher Sicht, bis auf verbale Provokationen zwischen den beiden Fanlager, ruhig. In der Nachspielphase gelangten ca. 25 Anhänger des SV Lippstadt in Begleitung angereister Fans des SpVgg Greuther Führt auf das Spielfeld und begaben sich, teils vermummt, in Richtung Gästeblock. Durch die im Stadion eingesetzten Polizeikräfte konnten die Fanlager auseinandergehalten werden. Außerhalb des Stadions kam es während der Abreisephase zu einem Becherwurf eines Lippstädter Fan auf einen vorbeifahrenden Pkw. Beim Einschreiten der Polizei wurden die eingesetzten Kräfte aus einer Personengruppe heraus körperlich angegriffen. Gegen die Störergruppe musste Pfefferspray sowie der Diensthund eingesetzt werden. Eine Person wurde in Gewahrsam genommen. Bei den Auseinandersetzungen wurden zwei Polizeibeamte verletzt. (TS)

