POL-UL: (BC) Laupheim - Verdächtiges Paket in Zustellfahrzeug festgestellt /

Laupheim - Verdächtiges Paket in Zustellfahrzeug festgestellt

Am Donnerstag hatte in Laupheim ein Transporter eines Versanddienstleisters ein verdächtiges Paket an Bord. Das stellte sich nach Prüfung durch Spezialisten als ungefährlich heraus.

Ein als verdächtig eingestuftes Paket sorgte heute Vormittag im Laupheimer Industriegebiet Neue Welt für Aufregung und führte zur Anforderung eines Entschärferteams vom Landeskriminalamt Stuttgart. Das Paket erwies sich nach abschließender Prüfung als ungefährlich. Der Einsatz mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften von Polizei konnte um 13.30 Uhr beendet werden.

Kurz vor 11 Uhr bekam die Polizei die Mitteilung über das verdächtige Paket. Das rund 2,7 Kilogramm schwere Versandstück war an einen Empfänger in Schwendi adressiert. Absender war eine Firma aus dem Raum Brandenburg, das sich für Militärartikel spezialisiert hat. Das gewichtige Paket erschien einem Mitarbeiter des Unternehmens verdächtig und er ließ es, sensibilisiert durch ähnliche Ereignisse in Bundesgebiet, im Außenbereich des Verteilergebäudes deponieren.

Die Polizei kam mit einem Großaufgebot und sperrte den Bereich großräumig bis zum Eintreffen der Spezialisten ab. Die untersuchten durch verschiedene Mess- und Prüftechniken das Paket und stellten die Ungefährlichkeit fest. Nach Öffnung des Paketes vor Ort konnte die Harmlosigkeit bestätigt werden. In dem Paket befand sich eine Holzkiste ohne metallische Gegenstände und auch keine Sprengkörper. Gegen 13.30 Uhr war der mutmaßliche Gefahrenbereich geräumt und die Mitarbeiter konnten im Gebäude ihre Arbeit fortsetzen. Auch die Mitarbeitenden der angrenzenden Firmen, die von der Polizei geräumt wurden, konnten wieder zurück an ihre Arbeitsplätze.

