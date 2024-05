Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - "Exhibitionist" auf Kinzigdamm

Offenburg (ots)

Am Donnerstagmorgen konnte ein polizeibekannter 55-jähriger Mann festgestellt werden, wie er auf dem Kinzigdamm in der Freiburger Straße, mit heruntergelassener Hose, sexuelle Handlungen an sich vornahm. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen "exhibitionistischer Handlungen"./vo

