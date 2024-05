Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ötigheim - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Ötigheim (ots)

Im Bereich eines Festes am Oberen Tellplatzweg kam es am frühen Donnerstagabend zu einer Körperverletzung. Ein Zeuge beobachtet gegen 17.45 Uhr einen derzeit noch unbekannten Mann, der auf einen 42-jährigen Mann eingeschlagen hatte, sodass dieser zu Boden stürzte und sich dabei verletzte. Der Unbekannte flüchtete im Anschluss und der Verletzte wurde in eine nahe gelegene Klinik eingeliefert. Der Angreifer wird wie folgt beschrieben: Etwa 180 Zentimeter groß und 40 Jahre alt, mit Glatze und Tätowierungen an beiden Armen. Weitere Zeugen oder Personen, die Hinweise zu der beschriebenen Person geben können oder Zeugen der Körperverletzung sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Rastatt unter der Telefonnummer 07222/761-120 in Verbindung zu setzen.

/ks

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell